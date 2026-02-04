Milano 16:49
46.865 +0,96%
Nasdaq 16:49
25.063 -1,09%
Dow Jones 16:49
49.594 +0,72%
Londra 16:49
10.446 +1,27%
Francoforte 16:47
24.680 -0,41%

New York: seduta molto difficile per Boston Scientific

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Boston Scientific
Scende sul mercato la società che sviluppa apparecchi biomedici, che soffre con un calo del 14,89%.
Condividi
```