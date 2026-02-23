Milano 16:39
46.857 +0,83%
Nasdaq 16:39
24.793 -0,88%
Dow Jones 16:39
48.997 -1,27%
Londra 16:39
10.688 +0,01%
Francoforte 16:39
25.047 -0,85%

New York: vendite diffuse su Salesforce

Si muove in perdita il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,42% sui valori precedenti.
