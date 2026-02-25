Milano 13:16
47.075 +0,91%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:16
10.785 +0,98%
Francoforte 13:16
25.102 +0,46%

Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che lievita del 2,45%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Sesa rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Sesa segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 75,85 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 78,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 74,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
