Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa

società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

FTSE Italia Mid Cap

Sesa

indice delle società a media capitalizzazione

Sesa

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,45%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 75,85 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 78,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 74,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)