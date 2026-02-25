Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che lievita del 2,45%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Sesa
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Sesa
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 75,85 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 78,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 74,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)