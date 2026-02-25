Milano 13:16
47.075 +0,91%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:16
10.785 +0,98%
Francoforte 13:15
25.104 +0,47%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Sesa

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che avanza bene del 2,45%.
