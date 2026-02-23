Milano 16:42
46.820 +0,75%
Nasdaq 16:42
24.773 -0,96%
Dow Jones 16:42
48.971 -1,32%
Londra 16:42
10.685 -0,02%
Francoforte 16:42
25.034 -0,90%

Piazza Affari: scambi in positivo per Intercos

Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici, che avanza bene del 2,95%.
