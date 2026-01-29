Milano 14:20
45.427 +0,64%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:20
10.238 +0,82%
Francoforte 14:20
24.551 -1,10%

Francoforte: giornata negativa in Borsa per Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Puma
(Teleborsa) - Ribasso per Puma, che passa di mano in perdita del 4,54%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Puma rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Puma è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,35 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,56. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```