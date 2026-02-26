Milano
25-feb
47.170
0,00%
Nasdaq
25-feb
25.329
+1,41%
Dow Jones
25-feb
49.482
+0,63%
Londra
25-feb
10.806
0,00%
Francoforte
25-feb
25.176
0,00%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 06.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,41%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,41%
Hang Seng a 26.656,29 punti
In breve
,
Finanza
26 febbraio 2026 - 06.10
Indice Hang Seng -0,41% a quota 26.656,29 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,78%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,54%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -2,4%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,79%
Altre notizie
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,89%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,13%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,45%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,21%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,27%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,08%
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto