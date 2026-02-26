Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,41%

Hang Seng a 26.656,29 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -0,41% a quota 26.656,29 all'apertura pomeridiana.
