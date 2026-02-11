Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:08
25.163 +0,14%
Dow Jones 19:08
50.095 -0,19%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Insurance
Giornata negativa per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che continua la seduta a 508,99 punti, in calo dell'1,17%.
Condividi
```