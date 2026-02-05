Milano 11:33
46.485 -0,32%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:33
10.372 -0,29%
Francoforte 11:32
24.558 -0,18%

Francoforte: movimento negativo per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Hensoldt
(Teleborsa) - Ribasso per Hensoldt, che presenta una flessione del 2,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 74,02 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 76,87. Il peggioramento di Hensoldt è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 72,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```