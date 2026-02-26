Francoforte: peggiora Freenet

(Teleborsa) - Retrocede molto Freenet
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Freenet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Freenet
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 26,84 Euro con tetto rappresentato dall'area 28,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26,12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)