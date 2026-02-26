Milano 10:20
47.167 -0,01%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:20
10.816 +0,09%
Francoforte 10:20
25.140 -0,14%

Francoforte: peggiora Freenet

(Teleborsa) - Retrocede molto Freenet, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,82%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Freenet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Freenet suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 26,84 Euro con tetto rappresentato dall'area 28,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
