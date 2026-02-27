Milano 11:20
Francoforte: al centro degli acquisti Freenet

(Teleborsa) - Rialzo per Freenet, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Freenet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Freenet evidenzia un declino dei corsi verso area 27,43 Euro con prima area di resistenza vista a 28,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
