Francoforte: al centro degli acquisti Freenet

(Teleborsa) - Rialzo per Freenet
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Freenet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Freenet
evidenzia un declino dei corsi verso area 27,43 Euro con prima area di resistenza vista a 28,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)