Francoforte: scambi in positivo per Basf

compagnia chimica

Basf

DAX

leader mondiale nel settore chimico

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche di breve periodo delsuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 50,45 Euro e supporto visto a quota 48,96. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 51,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)