Francoforte: giornata depressa per Basf

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimica
, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Basf
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,14%, rispetto a -0,97% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La tendenza di breve del leader mondiale nel settore chimico
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)