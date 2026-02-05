Milano 13:25
46.392 -0,52%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:25
10.368 -0,33%
Francoforte 13:24
24.507 -0,39%

Francoforte: giornata depressa per Basf

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Basf
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimica, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Basf mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,14%, rispetto a -0,97% dell'indice della Borsa di Francoforte).


La tendenza di breve del leader mondiale nel settore chimico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```