Londra: calo per Tesco

Londra: calo per Tesco
(Teleborsa) - Rosso per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che sta segnando un calo del 2,30%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Tesco rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tesco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,894 sterline. Primo supporto visto a 4,762. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,714.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
