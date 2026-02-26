Londra: calo per Tesco

(Teleborsa) - Rosso per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi
, che sta segnando un calo del 2,30%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Tesco
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tesco
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,894 sterline. Primo supporto visto a 4,762. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,714.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)