Londra: performance negativa per Tesco

(Teleborsa) - Retrocede la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, con un ribasso del 2,82%.

Lo scenario su base settimanale di Tesco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tesco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,839 sterline. Primo supporto visto a 4,644. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,576.

