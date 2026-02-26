Milano 10:25
Perde Kion sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso Kion, che mostra un -6,09%.

L'andamento di Kion nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di Kion evidenzia un declino dei corsi verso area 57,9 Euro con prima area di resistenza vista a 61,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 56,45.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
