Milano 11:02
46.613 -0,18%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:02
10.675 -0,09%
Francoforte 11:02
24.968 -0,10%

Francoforte: giornata negativa in Borsa per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Gerresheimer
Pressione sulla società di packaging, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,91%.
Condividi
```