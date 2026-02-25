Milano 10:06
Saipem ben impostata (+1,3%) dopo risultati

(Teleborsa) - Giornata piuttosto positiva per Saipem, che sta mettendo a segno un progresso dell'1,32% all'indomani dei risultati 2025, che hanno evidenziato una crescita dell'utile a 310 milioni e ricavi in aumento del 6,5% a 15,5 miliardi di euro.

Frattanto, Jefferies ha confermato un giudizio Buy sul titolo Saipem, indicando un Target Price di 3,.5 euro, con un upside del 3% rispetto alla chiusura precedente, giudicando i risultati del quarto trimestre "solidi, piuttosto che spettacolari". Gli analisti mettono in evidenza che l'aumento dell'EBITDA del quarto trimestre è scaturito da un aumento dei ricavi più che da un miglioramento die margini e che la guidance 2026 è in linea con le attese.


