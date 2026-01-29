Milano 11:04
45.321 +0,40%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:04
10.192 +0,37%
Francoforte 11:04
24.536 -1,16%

Piazza Affari: balza in avanti Saipem

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che guadagna bene, con una variazione del 3,18%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saipem più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la società ingegneristica italiana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,161 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,067. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,255.

