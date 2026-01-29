Piazza Affari: balza in avanti Saipem

(Teleborsa) - Avanza la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che guadagna bene, con una variazione del 3,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saipem
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la società ingegneristica italiana
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,161 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,067. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,255.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)