Piazza Affari: andamento sostenuto per Saipem

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Saipem
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società ingegneristica italiana
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,544 Euro. Primo supporto a 3,401. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,314.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)