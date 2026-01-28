Milano 15:24
Piazza Affari: in calo Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Buzzi
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nel settore del cemento, che tratta con una perdita del 2,26%.

L'andamento di Buzzi nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Buzzi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 47,91 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 49,13. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 47,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
