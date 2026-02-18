Milano 15:24
46.304 +1,18%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:24
10.682 +1,19%
Francoforte 15:24
25.144 +0,58%

Piazza Affari: risultato positivo per Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Buzzi
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento, che avanza bene del 3,05%.

Lo scenario su base settimanale di Buzzi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di Buzzi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 47,58 Euro. Prima resistenza a 49,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```