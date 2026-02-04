Milano 10:06
46.671 +0,54%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:06
10.377 +0,60%
Francoforte 10:06
24.691 -0,36%

Piazza Affari: performance negativa per Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Buzzi
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nel settore del cemento, con una flessione dell'1,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Buzzi rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di Buzzi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 49,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 50,72, mentre il primo supporto è stimato a 47,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```