Aice Confcommercio, Garosci: "Da accordo Mercosur nuove opportunità per imprese italiane"

(Teleborsa) - "Consideriamo favorevole la decisione UE, comunicata dalla Presidente von derLayen, di applicare fin da subito, in forma provvisoria, il Contratto di libero scambio con il Mercosur, dopo la ratifica di Argentina e Uruguay, nell' attesa che anche Brasile e Paraguay si allineino a breve". È quanto dichiara ilin merito alla decisione della Commissione di procedere con l'applicazione provvisoria dell'accordo con il Mercosur."Due – spiega– sono i motivi di soddisfazione: innanzitutto si é parlato con una voce sola, quella della UE e non dei singoli Stati. In secondo luogo migliorerà la quota del nostro export (solo +0,9% nel 2025) nel Mercosur a quote degne di 4 Paesi di ampia origine italiana e grandi potenziali inespressi di rapporti commerciali con l'Italia, creando ampie possibilità anche per le nostre PMI. In sostanza, con questo accordo, si creerà un'area di libero scambio di 720 milioni di persone e si apriranno nuove opportunità per le imprese italiane ed europee." Così il