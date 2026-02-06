Di Dio (Confcommercio): sicurezza e presidio del territorio devono andare insieme

(Teleborsa) - "Apprezziamo l’attenzione del Governo sul tema della sicurezza
, condizione fondamentale per la libertà di impresa e la vivibilità delle città. Le nostre imprese, che operano quotidianamente sui territori, rappresentano un presidio sociale di legalità. Per questo motivo, alle misure di contrasto all’illegalità occorre affiancare risorse dedicate a sostegno delle attività economiche che investono nei territori, anche potenziando le dotazioni tecnologiche di sicurezza e prevenzione". Lo ha dichiarato Patrizia Di Dio, vice presidente Confcommercio con incarico alla politiche per la sicurezza.
"È altrettanto importante rafforzare il presidio pubblico,
anche attraverso strumenti come il poliziotto di quartiere, fondamentale per costruire un rapporto di fiducia con cittadini e imprese in un’ottica di sicurezza partecipata. Sicurezza, sostegno alle imprese e presidio del territorio devono procedere insieme: perché solo così le città saranno più sicure, vive e attrattive", conclude Patrizia Di Dio.