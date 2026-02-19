FIPE e Quandoo uniscono le forze per le prenotazioni online

(Teleborsa) - Da tempo il mondo dei pubblici esercizi è attraversato da un progressivo processo di digitalizzazione che sta trasformando l’intero comparto. Ne è un esempio la crescente diffusione dei sistemi di prenotazione online: i- in aumento peraltro del 25% rispetto al dato rilevato nel 2023 - che si configurano come strumenti strategici per supportare i ristoratori nella gestione dei tavoli, migliorare la qualità complessiva del servizio, aumentare la clientela e contrastare il no-show, fenomeno sempre più diffuso e che comporta una perdita economica rilevante per le attività.Per accelerare e supportare le imprese in questo percorso,, ha stipulato un accordo con Quandoo, piattaforma agile, intuitiva e facilmente integrabile nella gestione quotidiana del locale, che consente a quasi 6.000 ristoranti in Italia e oltre 17.000 nel mondo di ricevere e gestire prenotazioni online. Grazie all’accordo - sottoscritto dal- le imprese associate a FIPE-Confcommercio potranno accedere a condizioni agevolate al piano '' che consente ai consumatori di prenotare tavoli tramite, ai ristoratori di gestire autonomamente disponibilità dei tavoli, flussi di clientela e di sviluppare strategie di fidelizzazione e ampliamento della clientela, migliorando la propria presenza online grazie alla piena disponibilità dei dati delle prenotazioni effettuate tramite il network Quandoo. Nell’ambito dell’accordo sono previste condizioni agevolate anche per le imprese associate FIPE già clienti di Quandoo."L’accordo con Quandoo rientra nel più ampio impegno della Federazione per promuovere una cultura dell’innovazione tra le imprese del settore finalizzata a migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza delle aziende", ha dichiarato. "In un mercato sempre più competitivo, la tecnologia è uno strumento per migliorare il servizio, ma anche un sistema per rendere più efficiente la gestione quotidiana dei processi aziendali, a cominciare dalla raccolta delle prenotazioni. In questo contesto si inserisce anche l’azione di contrasto al dannoso fenomeno del no-show che penalizza la nostra ristorazione. Aumentare la sensibilità dei clienti anche con la spinta gentile della carta di credito a garanzia di una prenotazione è un fatto di civiltà che dovrà permeare sempre di più il nostro sistema di ospitalità"."La collaborazione con FIPE segna un passo importante nel percorso di innovazione della ristorazione" – afferma"Essere prenotabili online è ormai una necessità per garantire visibilità, continuità operativa ed efficienza. Oggi il 41% delle prenotazioni in Italia avviene entro quattro ore dalla consumazione, confermando un comportamento sempre più dinamico e orientato all’ultimo minuto. In questo scenario, il marketplace di Quandoo aiuta i ristoratori a intercettare nuovi clienti nel momento della scelta, mentre le funzionalità di offerte personalizzate supportano strategie mirate di promozione e fidelizzazione. Rendere disponibili i tavoli in tempo reale e curare la presenza digitale permette ai ristoranti di cogliere la crescente quota di prenotazioni last-minute e massimizzare i coperti.".