Milano 9:34
47.474 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:34
10.890 +0,39%
25.309 +0,08%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per l'Eurostoxx 50, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.185. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.126. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.245.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```