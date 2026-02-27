Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Seduta sostanzialmente invariata per l'Eurostoxx 50, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.185. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.126. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.245.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)