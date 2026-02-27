Milano 26-feb
47.426 +0,54%
Nasdaq 26-feb
25.034 -1,16%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 26-feb
10.847 +0,37%
Francoforte 26-feb
25.289 +0,45%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 26.381,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.381,02 in apertura.
Condividi
```