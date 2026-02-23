Milano 9:44
46.603 +0,28%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:44
10.661 -0,24%
25.110 -0,60%

Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,29%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 27.017,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,29%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,29%), archiviando le contrattazioni a 27.017,88 punti.
Condividi
```