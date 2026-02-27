Milano 26-feb
47.426 0,00%
Nasdaq 26-feb
25.034 -1,16%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 26-feb
10.847 0,00%
Francoforte 26-feb
25.289 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,75%

Hang Seng a 26.578,03 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +0,75% a quota 26.578,03 all'apertura pomeridiana.
