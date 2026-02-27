Milano 11:23
47.486 +0,13%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:23
10.899 +0,48%
Francoforte 11:23
25.335 +0,18%

Madrid: rally per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rally per Acciona
Rialzo per la società elettrica spagnola, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,92%.
Condividi
```