Milano 14:14
46.529 -0,36%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:14
10.680 -0,04%
Francoforte 14:14
24.954 -0,15%

Madrid: brillante l'andamento di Acciona

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società elettrica spagnola, che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acciona mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,82%, rispetto a +1,74% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 202,6 Euro. Primo supporto visto a 198,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 195,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
