Madrid: brillante l'andamento di Acciona

(Teleborsa) - Avanza la società elettrica spagnola
, che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Acciona
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,82%, rispetto a +1,74% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 202,6 Euro. Primo supporto visto a 198,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 195,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)