Francoforte: amplia l'ascesa United Internet

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per United Internet
, che mostra una salita bruciante del 6,88% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di United Internet
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di United Internet
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 27,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)