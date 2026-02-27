Milano 11:20
47.507 +0,17%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:20
10.901 +0,50%
Francoforte 11:20
25.342 +0,21%

Francoforte: amplia l'ascesa United Internet

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per United Internet, che mostra una salita bruciante del 6,88% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di United Internet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di United Internet suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 27,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
