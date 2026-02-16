Milano 17:26
Francoforte: risultato positivo per United Internet

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit United Internet, che lievita dell'1,93%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di United Internet rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per United Internet, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25,89 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 26,59. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25,43.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
