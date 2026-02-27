Milano 11:20
47.507 +0,17%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:20
10.901 +0,50%
Francoforte 11:20
25.342 +0,21%

Francoforte: exploit di United Internet

Grande giornata per United Internet, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,88%.
