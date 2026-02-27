Francoforte: brusca correzione per Lufthansa

compagnia aerea tedesca

vettore aereo tedesco

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 3,88%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,917. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)