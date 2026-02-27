Milano 13:00
47.477 +0,11%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:00
10.890 +0,40%
Francoforte 13:00
25.317 +0,11%

Francoforte: brusca correzione per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia aerea tedesca, che soffre con un calo del 3,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, il vettore aereo tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,917. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,66.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
