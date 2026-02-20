IAG, Lufthansa e AF-KLM in corsa per il 44,9% di Tap Air Portugal

(Teleborsa) - Il decreto del governo portoghese
relativo alla parziale privatizzazione di Tap Air Portugal
ha fissato alla data del 2 aprile termine ultimo per la ricezione di offerte non vincolanti per la venduta fino al 44,9% del capitale
nella prima fase, cui si aggiunge un 5% riservato ai dipendenti
per raggiungere il limite massimo del 49,9%.
A Parpública,
la holding statale portoghese chiamata a gestire l’operazione, sono pervenute manifestazioni di interesse
da parte dei gruppi IAG, Lufthansa e Air France-KLM
.
L’assegnazione della quota sulla base delle offerte pervenute dovrebbe chiudersi entro il mese di giugno
. Il ministro delle infrastrutture ha indicato che l’intenzione è di selezionare l’offerente vincente prima dell’estate.