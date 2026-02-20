Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 19:24
24.923 +0,51%
Dow Jones 19:24
49.379 -0,03%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

IAG, Lufthansa e AF-KLM in corsa per il 44,9% di Tap Air Portugal

Finanza, Trasporti
IAG, Lufthansa e AF-KLM in corsa per il 44,9% di Tap Air Portugal
(Teleborsa) - Il decreto del governo portoghese relativo alla parziale privatizzazione di Tap Air Portugal ha fissato alla data del 2 aprile termine ultimo per la ricezione di offerte non vincolanti per la venduta fino al 44,9% del capitale nella prima fase, cui si aggiunge un 5% riservato ai dipendenti per raggiungere il limite massimo del 49,9%.

A Parpública, la holding statale portoghese chiamata a gestire l’operazione, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte dei gruppi IAG, Lufthansa e Air France-KLM.

L’assegnazione della quota sulla base delle offerte pervenute dovrebbe chiudersi entro il mese di giugno. Il ministro delle infrastrutture ha indicato che l’intenzione è di selezionare l’offerente vincente prima dell’estate.
Condividi
```