Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 21:29
24.711 -0,09%
Dow Jones 21:29
49.565 +0,13%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Da aprile i test definitivi per la certificazione del B777X

Economia, Trasporti
Da aprile i test definitivi per la certificazione del B777X
(Teleborsa) - Da inizio primavera il via ai collaudi che porteranno alla certificazione definitiva del Boeing B777X, bimotore a lungo raggio il cui processo di sviluppo ha risentito dei ritardi accumulati dal costruttore americano.

Intanto, il primo esemplare, ordinato da Lufthansa, sta svolgendo i test sui motori General Electric GE9X.

Il B777X è destinato a sostituire sia la prima serie 777 che il 747. Il 60 per cento degli ordini riguarda Emirates, che si doterà di oltre 200 di questi aeromobili, e Qatar. Tra le maggiori compagnie aeree clienti in attesa del B777X ci sono: Singapore Airlines, Lufthansa, Etihad Airways, Cathay Pacific Airways, British Airways e All Nippon Airways.
Condividi
```