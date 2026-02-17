Da aprile i test definitivi per la certificazione del B777X

Lufthansa

(Teleborsa) - Da inizio primavera il via aiche porteranno alla certificazione definitiva del, bimotore a lungo raggio il cui processo di sviluppo ha risentito dei ritardi accumulati dal costruttore americano.Intanto, il primo esemplare, ordinato da, sta svolgendo i test sui motori General Electric GE9X.Il B777X è destinato a sostituire sia la prima serie 777 che il 747. Il 60 per cento degli ordini riguarda, che si doterà di oltre 200 di questi aeromobili, e Qatar. Tra le maggiori compagnie aeree clienti in attesa del B777X ci sono: Singapore Airlines, Lufthansa, Etihad Airways, Cathay Pacific Airways, British Airways e All Nippon Airways.