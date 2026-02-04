Londra: si concentrano le vendite su London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce la Borsa di Londra
, che presenta una flessione del 3,18% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di London Stock Exchange Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di London Stock Exchange Group
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 68,74 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 70,94. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,96.
