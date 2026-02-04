Milano 10:01
Londra: si concentrano le vendite su London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce la Borsa di Londra, che presenta una flessione del 3,18% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di London Stock Exchange Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di London Stock Exchange Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 68,74 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 70,94. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
