New York: risultato positivo per United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big delle assicurazioni sanitarie
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che United Health
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,11%, rispetto a -1,02% dell'indice americano
).
Lo status tecnico di medio periodo dell'assicuratore sanitario
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 296,5 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 306,2, mentre il primo supporto è stimato a 286,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)