New York: risultato positivo per United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big delle assicurazioni sanitarie, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che United Health mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,11%, rispetto a -1,02% dell'indice americano).


Lo status tecnico di medio periodo dell'assicuratore sanitario ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 296,5 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 306,2, mentre il primo supporto è stimato a 286,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
