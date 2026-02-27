Milano 11:25
47.502 +0,16%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:25
10.897 +0,47%
Francoforte 11:25
25.333 +0,17%

Piazza Affari: rally per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Si muove con il vento in poppa il comparto beni industriali a Milano, che arriva a 84.481,69 punti.
