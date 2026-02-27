Milano 13:05
Piazza Affari: scambi al rialzo per IREN

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti l'utility emiliana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IREN rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo del distributore di servizi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,841 Euro e primo supporto individuato a 2,781. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,901.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
