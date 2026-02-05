Milano 9:37
46.615 -0,05%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:37
10.375 -0,27%
24.569 -0,14%

Piazza Affari: scambi al rialzo per OVS

Piazza Affari: scambi al rialzo per OVS
Seduta vivace oggi per il leader dell'abbigliamento in Italia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,04%.
