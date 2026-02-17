Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
17:55
24.697
-0,14%
Dow Jones
17:55
49.583
+0,16%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 18.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto immobiliare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
17 febbraio 2026 - 17.00
In rialzo l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 9.430,58 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto immobiliare italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Real Estate
+1,78%
Altre notizie
Piazza Affari: luce verde per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: timido segno meno per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto immobiliare italiano, che cresce senza forza
Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: brillante l'andamento dell'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice del settore alimentare italiano
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto