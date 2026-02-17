Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:55
24.697 -0,14%
Dow Jones 17:55
49.583 +0,16%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto immobiliare italiano

In rialzo l'indice delle società immobiliari in Italia, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 9.430,58 punti.
