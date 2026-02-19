Milano 9:20
46.264 -0,21%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:20
10.658 -0,27%
25.220 -0,23%

Borsa: Londra, apertura -0,24%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 -0,24% a quota 10.660,5 dopo l'apertura.
