Milano
12-feb
46.223
0,00%
Nasdaq
12-feb
24.688
-2,04%
Dow Jones
12-feb
49.452
-1,34%
Londra
12-feb
10.402
0,00%
Francoforte
12-feb
24.853
0,00%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 09.16
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,03%)
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,03%)
Il CAC40 prende il via a 8.343 punti
In breve
,
Finanza
13 febbraio 2026 - 09.03
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,03%, a quota 8.343 in apertura.
Condividi
Argomenti trattati
Parigi
(200)
Titoli e Indici
France Cac 40
0,00%
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto