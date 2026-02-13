Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,03%)

Il CAC40 prende il via a 8.343 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,03%, a quota 8.343 in apertura.
