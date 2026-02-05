Milano
17:35
45.820
-1,75%
Nasdaq
18:40
24.744
-0,59%
Dow Jones
18:40
49.187
-0,63%
Londra
17:35
10.309
-0,90%
Francoforte
17:35
24.491
-0,46%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 18.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,29%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,29%
Il CAC40 chiude a 8.238,17 punti
In breve
,
Finanza
05 febbraio 2026 - 17.43
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,29% e archivia la seduta a 8.238,17 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,61%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,21%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,69%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,65%
Argomenti trattati
Parigi
(185)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,45%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,39%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,24%)
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,51%)
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,02%)
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,06%)
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,04%)
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto