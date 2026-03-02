Confcommercio sul DL “Bollette”: ok al taglio oneri, serve intervento strutturale

(Teleborsa) - "Ilva nella direzione giusta: mette mano agli oneri di sistema e prova a riformare i meccanismi che tengono alti i prezzi dell’energia. È un passo avanti importante, anche se il vero salto di qualità sarà trasformare queste misure in strumenti stabili e strutturali, capaci di dare alle imprese energia a costi competitivi nel tempo". Lo ha dichiarato, nel corso dell’audizione presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati sul DL 20 febbraio 2026, n. 21.Per Confcommercio – prosegue la nota - il punto centrale resta lache pesa per oltre il 20% sulla bolletta elettrica delle imprese. "Gli articoli 2 e 3 – ha sottolineato Acampora - intervengono finalmente su questa voce e lo fanno estendendo i benefici a tutte le imprese, senza distinzioni dimensionali. L’intervento, tuttavia,".Per questo– che nel 2025 hanno generato circa 2,9 miliardi di euro – per ridurre ulteriormente la quota residua della ASOS. "In questo modo – ha concluso Acampora - si potrebbe arrivare già nel 2026 a un taglio delle bollette fino al 15% per il terziario.".