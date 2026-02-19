Federazione Moda Italia–Confcommercio: bene attivazione gruppo lavoro su "retail"

(Teleborsa) - Federazione Moda Italia–Confcommercio
esprime apprezzamento e ringrazia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’attivazione del Gruppo di lavoro sul “Retail” nell’ambito del Tavolo della Moda."Si tratta di un primo passo
concreto e significativo – dichiara il presidente di Federazione Moda Italia–Confcommercio, Giulio Felloni
– che rappresenta un segnale di ascolto verso il mondo del commercio. Auspichiamo che questo Gruppo di lavoro possa diventare uno strumento permanente di confronto e di lavoro, capace anche di ridare fiducia al commercio di prossimità".Esigenza
confermata dagli stessi documenti strategici del Ministero. Il Libro Bianco “Made in Italy 2030 – Per una nuova strategia industriale”
– prosegue Felloni – evidenzia con chiarezza il ruolo centrale del commercio nella filiera moda: circa il 46% del fatturato complessivo, oltre il 36% del valore aggiunto, il 41% delle imprese e il 38% degli occupati. Un peso economico e occupazionale che rende necessario un maggiore riconoscimento del retail nelle politiche di rilancio del Made in Italy. Se si indebolisce il primo anello della filiera – il retail di prossimità, a diretto contatto con il consumatore – l’impatto si propaga inevitabilmente a monte, dalla manifattura agli
agenti, fino alla capacità del Made in Italy di generare valore sul mercato interno".
Da qui la proposta di un Piano Strategico del Retail della Moda
, fondato sul principio “stesso mercato, stesse regole”, sulla parità competitiva e su una visione di rilancio strutturale del settore. Il Piano individua quattro misure urgenti e prioritarie: una detrazione fiscale sugli acquisti di moda nei negozi di prossimità; un’IVA agevolata sui prodotti di moda; una cedolare secca sugli affitti commerciali condizionata alla riduzione del canone; l’istituzione di un Fondo per la diffusione dell’immagine e dei valori della Moda Italiana, anche attraverso una Giornata Nazionale dedicata e format televisivi in grado di valorizzare la filiera."Il nostro messaggio è chiaro
– conclude Felloni –: il retail moda non chiede protezione, ma condizioni eque e strumenti coerenti. È un asset economico, sociale e urbano strategico. Rafforzarlo con misure concrete, efficaci e compatibili con il quadro nazionale ed europeo significa rafforzare l’intera filiera del Made in Italy".