Milano 17:15
46.273 -1,98%
Nasdaq 17:15
24.933 -0,11%
Dow Jones 17:15
48.860 -0,24%
Londra 17:15
10.785 -1,15%
Francoforte 17:14
24.695 -2,33%

Francoforte: i venditori si accaniscono su Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: i venditori si accaniscono su Auto1
Retrocede molto Auto1, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,40%.
Condividi
```